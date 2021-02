Berty de Jong fynt pearel yn oester: "Altijd leuk om er een hangertje van te maken"

De kâns om in pearel yn in oester te finen is 1 op 15.000, docht bliken út ûndersyk. En as it dy dan bart, is it fansels noch de fraach hoefolle sa'n natoersierraad wurdich is. Mar dêr giet it Berty net om. "Hij is zo groot als een rijstkorrel. Als hij niet veel waard blijkt te zijn, dan is het altijd leuk om er een hangertje van te maken of zo. Het verhaal er achter vind ik sowieso erg leuk."

Grutske fiskferkeaper

Henri Terpstra, eigener fan Visspecialist Schootstra oan de Skrâns yn Ljouwert, is de grutske ferkeaper fan de oester mei de bysûndere ynhâld. Hy is mar wat entûsjast. "Ik vind het gewoon mooi dat zoiets hier gebeurd. Nu maar kijken wat de parel waard is. Het zal mij benieuwen."