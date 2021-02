RIVM docht ûndersyk yn teststrjitten GGD: wêrom wol of net in coronabesmetting?

It ûndersyk soe ek ynformaasje opsmite moatte oer it effekt fan it faksinearjen. Minsken dy't har teste litte, kinne meidwaan troch in fragelist yn te foljen. It RIVM sil de antwurden fan minsken mei in negative testútslach fergelykje mei dy fan minsken mei in positive testútslach.

"Hoewel er via bron- en contactonderzoek inzicht is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, is niet altijd duidelijk waar iemand een besmetting heeft opgelopen. En waarom sommige mensen het virus wel krijgen en anderen niet. Daarnaast kunnen andere factoren de kans op een besmetting vergroten, zoals de gezinssituatie of type beroep", sa seit it RIVM.