Omrop TIP: Ferhalen fan de Ofslútdyk te sjen by Omrop Fryslân

De Ofslútdyk wurdt flink ferboud. De dyk wurdt fersterke en ferhege om Nederlân ek yn de takomst te beskermjen tsjin it seewetter. Yn Ferhalen fan de Ofslútdyk wurdt it ferhaal fan dit ikoanyske bouwurk ferteld troch minsken dy't alle dagen mei de dyk te krijen hawwe. Minsken dy't der wenje, wurkje, rekreëarje of alle dagen gebrûk meitsje fan de dyk. Foar harren is de Ofslútdyk mear as allinnich 32 kilometer asfalt. Ferhalen fan de Ofslútdyk is fan moandei 8 febrewaris ôf fjouwer wiken lang te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje.