Situaasje op diken noch altyd ferriederlik, benammen op diken fan Súd nei Noard

N381 is problematysk

Op de provinsjale diken is de situaasje fergelykber, seit Sjoerd Marten Vrieswijk. Hy koördinearret de glêdensbestriding by de provinsje. "De measte diken yn it noarden en rjochting it westen fan de provinsje binne wol aardich begeanber. Mar as we it oer de N381 ha, dat is ien fan de grutte diken yn de provinsje tusken Drachten en Appelskea, dêr ha we hiel bot lêst fan stosnie en dêr ha we dy dúnfoarming."