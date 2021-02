Liveblog winterwaar: oant 18.00 oere koade oranje yn Fryslân

De situaasje op de Fryske diken is op guon plakken noch hieltyd problematysk. Benammen op de A32 is der noch in soad stosnie op de dyk. It ferkear op de dyk soarget der lykwols wol foar de de situaasje hieltyd wat better wurdt, ûnder oaren om't it sâlt dan better ynriden wurdt.

Neffens Peter Snippe, glêdenskoördinator by Rykswettersteat, hawwe der noch gjin grutte ûngelokken plakhân. "We hebben vanochtend wel een aantal glijpartijen gehad, maar gelukkig niet met letsel", seit Snippe.

Arriva soe fan 12.00 oere ôf de bussetsjinstregeling wer oppakke, mar dat is oant no ta noch net slagge. De situaasje is neffens it ferfiersbedriuw noch te gefaarlik. Hoe let de bussen wol ride sille, is noch net bekend.