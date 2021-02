Liveblog winterwaar: koade oranje, OV rydt hast net en soad skoallen bliuwe ticht

Oant 12.00 oere jildt koade oranje yn hiel Nederlân fanwege de glêdens en de ekstreme waarsomstannichheden. Rykswettersteat warskôget automobilisten net de dyk op te gean as dat net needsaaklik is. De situaasje op de Fryske diken is ek noch altyd ferriederlik. Dat komt foaral ek troch de stosnie, fertelt glêdenskoördinator Peter Snippe fan Rykswettersteat. "Door die stuifsneeuw hebben we bepaalde locaties, waar we zo weer sneeuw hebben liggen." Rykswettersteat is op de A-diken op 'en paad mei snieskowers en sâltstruiers.

Op de provinsjale diken is de situaasje fergelykber, seit Sjoerd Marten Vrieswijk dy't de glêdensbestriding by de provinsje koördinearret. "De measte diken yn it noarden en rjochting it westen fan de provinsje binne wol aardich begeanber. Mar as we it oer de N381 ha, dat is ien fan de grutte diken yn de provinsje tusken Drachten en Appelskea, dêr ha we hiel bot lêst fan stosnie en dêr ha we dy dúnfoarming."