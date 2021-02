Liveblog winterwaar: boargemasters jouwe gjin fergunning foar eveneminten op iis

It is winter yn Fryslân. De snie fan juster is lizzen bleaun, we ha in kâlde nacht achter de rêch en op in protte plakken is it noch sjippeglêd. It KNMI hie foar hjoed oant 18.00 oere koade oranje ôfkundige fanwege de snie en glêdens, mar ek dêrnei bliuwt it gefaarlik op de diken. Folgje yn dit liveblog de situaasje yn de provinsje fan minút oant minút.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.