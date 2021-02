Wiebe Wieling bliuwt derby: Alvestêdetocht yn in pandemy kin net

"Sjoen nei de coronasituaasje op dit stuit ha we net in oar stânpunt as wat we earder ek útdroegen ha. Dat is ek it iennige wat ik deroer kwyt wol", seit Wieling.

It bestjoer fan de Alvestêdetocht liet in moanne lyn noch witte dat it net mooglik om de Alvestêdetocht te organisearjen yn dizze omstannichheden mei de maatregelen omtrint it coronafirus. Salang't de oardelmetermaatregel fan krêft is, wurdt de tocht net holden.