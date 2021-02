FIDEO: Snieskowers mei man en macht dwaande om diken sniefrij te meitsjen

Rûnom op de Fryske diken binne de snieskowers fan de provinsje, Rykswettersteat en de gemeenten drok dwaande mei it sniefrij meitsjen fan alle diken. Ek wurdt der struid om foar te kommen dat it glêd wurdt. De weinen fan de provinsje struie yn it súdwesten allinich al 3 ton oan sâlt fuort snein.