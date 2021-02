Op ferskate plakken auto's yn 'e sleat troch glêdens

Op de Getswerderdyk by Frjentsjer is in auto troch de glêdens fan de dyk en yn it wetter bedarre. De brânwacht, plysje en ambulânse kamen op it ûngelok ôf. De bestjoerder koe sels út de auto komme en is neisjoen troch ambulânsepersoniel. It is net dúdlik oft hy nei it sikehûs moast. In berger hat de auto ôffierd.

Easterwâlde

Oan de Trije Tolhikken by Easterwâlde ferlear ek in automobilist de macht oer it stjoer, wêrnei't er út de bocht fleach en 'e sleat ta stilstân kaam.

De plysje waard ynskeakele om it ferkear te regeljen. In berger hat de auto út de sleat helle, wêrnei't de dyk wer frijjûn waard. By it ûngelok rekke gjinien ferwûne.