ARGYF: Flinke sniefal ûntregele Fryslân yn maart 2005

Yn 25 jier tiid wie der net safolle snie fallen as op 2 maart 2005. Dy woansdeitemoarn lei der ynienen in flink pak snie oer de hiele provinsje. Yn de Súdwesthoeke foel de measte snie: by Heech waard sels in heale meter metten. De sniefal ûntregele it hiele iepenbiere libben yn Fryslân. Besjoch hjirûnder hoe't dat wie yn in tal fragminten út it argyf fan Omrop Fryslân.