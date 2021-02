Piet Paulusma: "It is folop winter, geandewei mear en mear snie"

Snein is der neffens de waarman noch it meast snie en lichte snie. "De temperatueren lizze om de -2 en -3 graden. De wyn is stoarmich yn it Iselmargebiet, mei wynstjitten yn krêft 9. Yn it Waadgebiet stoarmich oant stoarm, krêft 8-9 en wynstjitten yn krêft 10-11. En op it fêstelân ek in krêftige of hurde wyn mei wynstjitten yn krêft 7 of 8. En dêr komt snie by, dat jout wat dúnfoarming."

Sneintejûn en nacht falt der ek noch altyd snie: "Mei in hurde wyn en temperatueren tusken de -4 en -6 graden, lichte oant matige froast."

Takom wike: folop winter

Foar de kommende wike stiet der ek wintersk waar op it menu. Paulusma: "Moandei oerdeis -2 of -3, ek ris efkes wat snie en sinne. Noch altyd dy krêftige oant hurde wyn, mar stadichoan bekomt dy wat. Yn de nacht lichte oant matige froast, -6 of -7 graden. En de oare dagen oerdeis lichte froast, meastentiids drûch. Wat sinne der by en -8 en -9, mear de provinsje yn. Tusken de -7 en de -9 yn de nachten. Dat is folop winter."

Ek de waarman freget Friezen om wach te bliuwen: "Fansels in warskôging foar stosnie, kâns op glêdens en sniedúnfoarming en de lege gefoelstemperatuer: snein oerdeis tusken de -10 en -17 en yn de nacht tusken de -16 en -23."