Wettersteat drok: "Fryslân opdield yn twa helten: it suden de measte snie"

Op de provinsjale diken is de situaasje aardich ûnder kontrôle, jout de provinsje oan. Mar yn it súdlike part is it dus wol slimmer as yn it noardlike part. "Yn it suden fan de provinsje leit sa'n 2 oant 5 sintimeter snie en op plakken is it aardich oan it opstowen: dan is it somtiden dreech om der trochhinne te kommen", seit Vrieswijk.

Ek neiglêdenskoördinator Peter Snippe fan Rykswettersteat sjocht dit wol werom: "In het zuidelijk gedeelte van de provincie lift een aantal centimeter sneeuw, in het noordelijke gedeelte valt het nu nog mee."

Noch gjin ûngelokken

Der hawwe noch gjin ûngelokken west, foar safier Vrieswijk en Snippe witte. "Aldergeloks net. It is rêstich op de dyk, it liket der op dat minsken harren goed oan de oprop hâlde om thús te bliuwen. Dy oprop bliuwe wy fansels dwaan: bliuw thús en gean de dyk net op as it net nedich is", seit Vrieswijk.