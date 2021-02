LIVEBLOG: Winterwille, sniejacht en glêdens yn Fryslân

Sûnt middernacht jildt der koade read yn it hiele lân. It KNMI hat dit waaralarm ôfkundige fanwege langduorjende sniefal, in hurde wyn en matige froast. Troch de eastewyn is der sniejacht: dêrtroch kinne sniedunen ûntstean. Op guon plakken yn Fryslân is it spekglêd. Folgje yn dit liveblog de situaasje yn de provinsje fan minút oant minút.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.