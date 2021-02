LIVEBLOG: sniejacht en glêdens yn Fryslân, koade read yn it hiele lân

Ek op de De Jouwer waarden de minsken wekker mei in laachje snie: troch de hurde wyn is dy op it iene plak dikker as op it oare plak. Op stikken dêr't de snie fuortwaaid is, kin it izele hawwe en flink glêd wêze. By it knooppunt njonken de A7 sochten ferskate automobilisten in parkearplak op.

It ferskilt yn Fryslân noch aardich hoefolle snie oft der leit: op guon plakken yn it noarden leit der noch amper wat, wylst der yn oare doarpen al in aardige laach leit.