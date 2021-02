Veerman kopt Hearrenfean nei oerwinning: "Hats, Pasveer is kansloos!"

Jan Paul van Hecke stie nei in pear wiken op de bank foar it earst wer yn de basis by Hearrenfean. "Je komt niet zomaar van me af", laket de ferdigener, dy't sneon as rjochtback spile. "Het ging wel aardig en ik denk dat ik het aardig ingevuld heb. Je moet je heel anders oriënteren. Ik denk dat ik verdedigend niet echt in de problemen ben gekomen en aan de bal was het ook goed."

Ek neffens de Brighton-hierling is Hearrenfean no wol troch de minne perioade hinne. "We hebben die mindere periode nu wel afgesloten. De vorige maand was niet best, maar nu zijn we weer op de goede weg."

Wa wurdt de fêste rjochtsback?

Van Hecke hopet dat er de kommende wiken syn basisplak wer fêsthâlde kin. Op hokker plak dat dan is, makket de sintrale ferdigener net folle út. "Laat mij maar lekker staan. Ik doe mijn ding wel, dat komt wel goed. Al zet je me linksbuiten, alles is beter dan de bank", laket Van Hecke.

Neffens trainer Johnny Jansen wurdt it kommende tiid spannend wa't op rjochtsback stean sil. "Sherel (Floranus, red.) moet weer knokken om erin te komen, dat wordt een mooie concurrentiestrijd. Op dit moment is Van Hecke Floranus voorbij."