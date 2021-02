Cambuur Sjoernaal: Henk de Jong skrast training, Nick Doodeman begjint op de bank

Henk de Jong begrypt dat de wedstriid fan moandei no noch net útsteld is troch it fuotbalbûn. "It is hiel ûnwis wêr't de snie falt, mar it wurdt ek hiel kâld. Ik bin benijd wat de KNVB dwaan giet, mar ik snap dat se noch efkes wachtsje no't der noch neat fallen is. As we fuotbalje kinne, wol ik wol fuotbalje."

De trainer fan de Ljouwerters hat wol besluten om de lêste training fan snein ôf te sizzen. "Dy jonges moatte út Zwolle komme, út Emmen, fan oer de Ofslútdyk, ik wol net dat se ferûngelokje. As dat bart trochdat ik sis dat se hjir komme moatte, hâld ik fuortendaliks op mei trainen. Ik nim dêr gjin risiko yn."

Mac-Intosch mist

De seleksje fan de Ljouwerters is sa goed as kompleet foar it treffen mei de Amsterdammers. De langer blessearre Stanley Akoy ûntbrekt en datselde jildt foar Calvin Mac-Intosch. De ferdigener kaam dizze wike op de training yn botsing mei ien fan de keepers en hat lêst fan syn knibbel. Nei alle gedachten is Mac-Intosch der tsjin TOP Oss in wike letter wol wer by. Sven Nieuwpoort sil Mac-Intosch ferfange yn de ferdigening.