Waskemar yn coronatiid: by Hair&Beauty sjogge se út nei de klanten

Trochsette

Dit jier is it 15 jier lyn dat Hilde Kist-Rozema in kapsalon begûn yn Waskemar. "Der waard yn it begjin wol in bytsje oan twivele, sa fan: wêr begjinst oan famke", seit Hilde Kist. "Mar ik haw trochsetten. En fan it begjin ôf oan rûn it geweldich. De klandyzje kaam net allinnich út Waskemar en Wynjewâld, mar ek út Drachten en Bakkefean. Der binne sels minsken dy't yntusken ferhuze binne nei Amsterdam dy't har noch altyd dochs yn Waskemar knippe litte."

Kap- en beautysalon

Yn 2011 hie har sus Esther Rozema yntusken in oplieding ta skientmespesjaliste folge en sette op de boppeferdjipping fan de kapsalon útein mei in eigen beautysalon. "In perfekte kombinaasje", neffens Hilde, "dy't ek wurdearring krige fan ús klanten." Yntusken wurkje der fjouwer minsken yn de saak.

Nettsjinsteande de ûnwisse takomst, bliuwe Hilde en Esther posityf. "Fansels witte wy ek net oant wannear wy dit noch folhâlde kinne. Aldergeloks hawwe wy troch de jierren hinne wol in buffer opboud en dogge wy foarearst gjin grutte ynvestearringen. Al wurde je wolris wat krigel troch alle ûnwissichheden. Je witte ommers net wannear't je wer begjinne kinne. Wy binne der klear foar."