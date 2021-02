KNMI jout waaralarm: snein 'Koade read' foar it hiele lân

It waaralarm is fan krêft foar snie yn kombinaasje mei in soad wyn en lichte oant matige froast. Sneontejûn giet it snijen yn it suden. De kommende nacht en snein wreidet de snie 'm nei it noarden út oer it oare part fan it lân.

Troch de eastewyn is der sprake fan sniejacht: dêrtroch kinne der sniedunen ûntstean dy't foar it ferkear gefaarlike situaasjes opsmite kinne. Ek is it sicht min: mooglik minder as 500 meter. It is foar it gefoel snijend kâld.

Risiko's en ûntregeling

Oan de kust is der kâns op swiere wynstjitten oant 80 km/oere. Fierder is der langduorjende sniefal yn kombinaasje mei wynkrêft 5-6 út eastlike rjochtingen wei. De temperatuer is flink ûnder it friespunt. Der sil yn trochsneed sa'n 10 sintimeter snie falle. Yn it noarden sil der 2-5 sintimeter falle.

De risiko's foar ferkearsdielnimmers binne grut. Der is kâns op grutskalige ûntregeling fan it iepenbier ferfier. Der is in grut risiko op oerlêst en it KNMI freget minsken om net op reis te gean as it net nedich is en waarberjochten te folgjen.