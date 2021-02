It Nationaal Modelspoor Museum fan Snits siket in nije namme

It Nationaal Modelspoor Museum yn Snits is op syk nei in nije namme. Mooglik ferhuzet it museum dit jier fan it stasjonsgebou fan Snits nei in gruttere lokaasje. It museum wol nei yndustryterrein de Hemmen. Dat is noch net hielendal útiten, mar by in nij museum heart ek in nije namme, sa fynt it bestjoer.