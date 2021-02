It autofabryk fan Theo de Jong: "Dêr't golfkarkes ophâlde, begjinne wy"

Om it Fryske karakter te ûnderstreekjen binne de type-nammen ûntliend oan ferneamde Fryske hynsten: de Leffert, de Norbert en de Rimmert.

Fan bosk oant festival

De lêste jierren giet it as in spear. De sifers binne ferdûbele en de fraach nimt allinnich noch mar ta, ek út België en Dútslân. Yn 2020 rôlen sa'n 150 op maat makke Lefferts it fabryk út. Dy giene benammen nei terreinbehearders as Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, mar se binne ek populêr by festivals, rekreaasjeparken en ek hieltyd mear by partikulieren, lykas Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet.

Fan dy stoere off-road edysje komt meikoarten ek noch in stedske fariant. Dy is spesjaal bedoeld foar it emisjefrij besoargjen fan bygelyks iten en pakketten yn grutte binnenstêden, de saneamde 'last mile delivery'.