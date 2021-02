Omrop TIP: Fryslân DOK oer Klaas Koopmans

"Als ik mij zwak voel dan ben ik machtig"

Jan Henk Hamoen koe de djipleauwige Klaas Koopmans fan doe't er as jonge dûmny yn Garyp wurke. "Als ik mij zwak voel dan ben ik machtig" is in sin út de brieven fan Paulus (2 Kor. 12:10), oanhelle troch Koopmans. Hy ûnderfûn it as stipe en ynspiraasje om it soms drege libben en skeppend wurk folhâlde te kinnen.