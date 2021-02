Oanpaste en ferfallen feartsjinsten nei de Waadeilannen

Wagenborg Passagiersdiensten hâldt rekken mei in ekstreme waarsferwachting. Snein moatte reizgers rekken hâlde mei grutte fertraging en útfal. De feartsjinst It Amelân-Holwert (10.30 oere) en Holwert-It Amelân (11.30 oere) falle sawiesa út. Ek ferskate sneltsjinsten farre net: It Amelân-Holwert (12.30 oere), Holwert-It Amelân (13.00 oere), Lauwerseach-Skiermûntseach (11.30 oere) en Skiermûntseach-Lauwerseach (12.00 oere).

Troch it lege wetter en de hurde wyn hat Rederij Doeksen in pear ôffearten feroare: Harns-Skylge fan 15.05 ferskoot nei 16.35 oere, en de ôffearten Skylge-Harns (17.30 oere) en Harns-Skylge (19.45 oere) komme te ferfallen. De rederij hat noch neat oer snein witte litten.