Piet Paulusma: "Kâld, kâld, kâld, mar minder snie as earder tocht waard"

Waarman Piet Paulusma leit út dat it waarbyld noch wol kompleks is. "De kâlde lucht wint no út it easten-noardeasten terrein, dus dy komt ek nei ús ta. Der sit in gebiet mei wat snie. Der falt al wat snie yn it Noarden, it Waadgebiet, Grinslân en ek it noardeasten fan ús provinsje hat wat kâns op snie. It oare part fan Nederlân sit noch dik boppe nul mei rein út it súdeasten wei."

IIskwaliteit

Yn oare parten fan it lân is it wat de snie oanbelanget slimmer. "Wy lizze dit wykein yn it gebiet dêr't net de measte snie falt, sa't it no liket. Dêr binne in soad minsken bliid mei, want dy wolle graach goed iis hawwe. Dy iiskwaliteit wurdt fansels better, want wy geane wol in wike yn 'e mjitte mei matige froast yn de nachten."

De gefoelstemperatuer rint al aardich nei ûnderen sneontemoarn. "Yn Boalsert is it 1-1,5 graden boppe nul mei in gefoelstemperatuer fan -5. Dy gefoelstemperatuer spilet in wichtige rol. Want litte wy earlik wêze, it fielt al flink kâld oan. Yn Grou wie bewolking, 2,5 milimeter ôftape en in heale graad boppe nul. Kollum in heale graad ûnder nul, wat lichte rein. Dan is der kâns op glêdens. De rein befrear op de auto, sei de waarnimmer."