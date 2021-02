De brânwacht fan Snits is freedtejûn útriden foar in souderbrân yn Snits. De brân wie yn in hûs oan de Jancko Douwmastrjitte en ûntstie nei alle gedachten troch de waskdrûger. Der kaam in soad reek frij, mar de bewenners hiene it yn de gaten en koene gau it hûs ferlitte.