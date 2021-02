Topdrokte by winkels no't winterwaar ferwachte wurdt: "Ik lykje wol profesjoneel sliper" 

"Sjoch, hjir stiet in taffeltsje dêr't de klanten de redens op lizze kinne", begjint Mulder syn ferhaal. By de yngong fan de kroech stiet in tafel klear. Tal fan fêste klanten leverje dêr de redens yn. "Mei dit blok besykje ik se te slypjen", seit Mulder, wylst hy syn kafee ynrint.

Hy bliuwt stean by in grut griis blok, dêr't twa redens op de kop ynhingje. "Ik doch noch alles mei de hân en dat doch ik al jierren. Allinnich foar de fêste klanten, hear, want it is myn wurk fansels net. Mar yn dizze tiid is it moai om wer wat te dwaan."

Mulder doelt dermei op de rêstige tiid troch corona. De kroech is al hast in jier ticht. "Dus is it moai om efkes dwaande te wêzen, mar it wie ek nedich fernim ik. Der binne al in soad oanfragen binnen kaam. Mar ik slypje allinnich hjoed en moarn noch, dêrnei wol ik sels it iis op."