Alve skoallen Achtkarspelen negearje coronaprotokol Slob

Neffens Steenstra binne de nijste coronamaatregels ûnwurkber. Dan hat er it bygelyks oer de ferplichting om yn fêste groepkes te wurkjen, en oer de ferskillende starttiden foar ferskillende groepen.

Yn in brief hat Steenstra ûnderwiisminister Arie Slob witte litten dat er it protokol neist him delleit.

Steenstra wol de bern graach wer op skoalle ha, seit er. De skoallen van Noventa dogge de doarren moandei wol iepen. Eventuele gefolgen binne foar syn rekken, sa seit Steenstra.