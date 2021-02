GGD: Testlokaasjes beheind iepen om winterwaar, prikplakken feroarje net

Alle ôfspraken dy't steane foar it testen en faksinearjen, kinne trochgean. Testôfspraken dy't foar 10.00 oere ynpleand steane op snein oant en mei woansdei, wurde yn oerlis opnij ynpland.

Wa't troch de waarsomstannichheden te let by de test- of faksinaasjelokaasje is, wurdt opfongen. Fierder bestriidt de GGD de snie en glêdens by de eigen lokaasjes.