KNSB: Definityf gjin wedstriden op natueriis

It reedrydbûn begrypt it beslút út Den Haach. "We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is," seit direkteur Remy de Wit fan de KNSB. "Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen."

Ien dei earder hope de KNSB noch in útsûndering te krijen fan it ministearje, sei kompetysjelieder Willem Hut, mar dat giet dus net troch.