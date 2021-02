FNV wol alle soarchmeiwurkers heger op faksinaasjelist: "Zorg moet overeind blijven"

It bûn besiket neffens Youssef oan alle kanten druk út te fieren, sadat it soarchpersoniel sa gau as mooglik yninte wurdt. Dat is hurd nedich, want it personiel hat de ein yn 'e bek en it syktefersom is yntusken goed 10 persint, seit se. "Op een of andere manier dringt het niet door hoe belangrijk deze mensen zijn. Zonder handjes aan het bed kunnen we dat bed niet meer verzorgen."

De faksinaasjestrategy moat oanpast wurde, fynt se, oars bliuwt de soarch net oerein. "Linksom, rechtsom, ergens moet je toch een keuze maken en zorgen dat je de middelen hebt dat je aan alle kanten de boel gaat vaccineren. Want op deze manier gaan we het niet redden."