GGD Fryslân docht proef mei elektroanyske 'noas' dy't corona rûke kin

De útslach is dan binnen inkelde minuten bekend. Teste mei in wattestokje yn de mûle- en kielholte is dan allinnich nedich as de saneamde SpiroNose-test gjin útslutsel biedt.

Yn Amsterdam en Venray brûke se de SpiroNose al. Ut de earste ûndersiken docht bliken dat de blaastest betrouber genôch is om yn it hiele lân yn te setten. Wa't him teste lit, mei yn de acht oeren foar de test gjin alkohol drinke.