Wat mei wol en wat mei net op natueriisbanen?

Wat mei der wol en wat mei der net by it reedriden op in natueriisbaan? Mei it each op it kommende winterwaar hat Veiligheidsregio Fryslân in protokol opsteld foar alle reedrydleafhawwers en iisklups. Dêryn wurdt útlein wat der mooglik is mei de jildende coronamaatregels.