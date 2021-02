Giet it wol of net oan? Akkrumer iisferiening Foarút rist him ta op winterwaar

Der is no noch gjin iis te bekennen op de iisbaan fan Akkrum. Oft der riden wurde kin, hinget folslein ôf fan hoe soad snie der falt en wannear. Foarsitter André Tanis fan Foarút: "We hoopje dat as der snie komt de baan noch net beferzen is. Dan giet de snie wol it wetter yn."

As de snie lykwols boppe-op it iis komt te lizzen, is it in oar ferhaal. Tanis: "Dan kinne we net mei de masines feie. Dan moat it hânmjittich en dan moatst wol witte oft it iis it hâldt." As it echt min tsien friest en de temperatuer oerdeis net boppe it friespunt útkomt, binne der neffens Tanis mar twa nachten froast nedich om in geskikte iislaach te krijen. "Dan komt it wol goed."