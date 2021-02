Wethâlder Jouke Douwe de Vries net keazen ta lokale bestjoerder fan 2020

Wethâlder Jouke Douwe de Vries fan de gemeente Noardeast-Fryslân is net de bêste lokale bestjoerder fan it ôfrûne jier wurden. De organisaasje fan de ferkiezing 'Beste lokale bestuurder 2020', it platfoarm Binnenlands Bestuur, makke de útslach tongersdei bekend. De titel gie nei wethâlder Bé Schollema fan de gemeente Loppersum.