Lege stadions soargje foar pine yn 'e búk by Fryske betellefuotbalklups

Perspektyf

Krekt as hast alle sektoaren hopet De Graaf dat der ek yn de fuotbalwrâld perspektyf komt. Bot kleie oer dit seizoen wol de Cambuur-direkteur net, mei om't der út de oerheid wei in soad finansjele stipemaatregels binne. Mar De Graaf sjocht wol mei soargen nei de takomst. Foar dit seizoen hawwe in soad supporters en sponsoaren loyaal west oan de fuotbalklups troch seizoenkaarten te ferlingen, mar de fraach is oft dat it folgjende seizoen wer barre sil. Fans hawwe amper wedstriden bywenje kinnen en dus net in soad weromkrigen.

It giet dus om perspektyf foar folgjend seizoen. De Graaf: "Het allerbelangrijkste dat moet gaan gebeuren is dat stadions veilig weer open gaan. Dat is de sleutel die we hebben om naar de toekomst te kijken. Dat zal in het voorjaar duidelijk moeten zijn en dan kunnen die zorgen weggenomen worden. Maar tot die tijd kun je er wel buikpijn van krijgen."