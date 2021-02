Tal besmettingen nimt fierder ôf, mar net yn Tytsjerksteradiel

Wylst it tal besmettingen yn syn gehiel dus nei ûnderen giet, jildt dat net foar alle gemeenten. Yn ús grutste gemeente, Súdwest-Fryslân, binne de ôfrûne wike 217 besmettingen meld. Dat binne 14 mear as in wike lyn. Dêrnei komt Ljouwert: dy giet fan 178 nei 155.

Relatyf measte besmettingen yn Tytsjerksteradiel

Op plak trije en fjouwer komme twa gemeenten dy't in slach lytser binne: Tytsjerksteradiel mei 121 en Achtkarspelen mei 105. Foar Achtkarspelen is dat in flinke delgong, dêr wiene it ferline wike noch 151. Omrekkene nei it tal ynwenners wiene der yn Achtkarspelen sels de measte besmettingen fan alle Nederlânske gemeenten: 539 op 100.000 minsken. Dizze wike wie dat 377. Dat is noch wol altyd heech, ferlike mei it trochsneed.

Yn Tytsjerksteradiel is in dúdlike groei yn it tal besmettingen te sjen. Ferline wike wiene dêr noch 87 besmettingen, dizze wike dus 121. Omrekkene is dat 378 besmettingen op 100.000 minsken. Foar in grut part falt dat te ferklearjen troch de útbraak yn it Burgumer ferpleechhûs Berchhiem: dêr binne yn totaal mear as tachtich besmettingen.

Provinsjaal ûnder 200 deis

Yn Fryslân waarden de ôfrûne wike gemiddeld 169 besmettingen deis meld. Ferline wike lei dat sifer noch op 186.

Mei de 1.181 positive testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal by 22.101 Friezen it coronafirus fêststeld.