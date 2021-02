Wethâlder Berends mei troch; gemeenteried wol totaalplan ferkeap gemeentehûs Kollum

Meardere partijen - Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, S!N, FNP, Actief Links Lokaal, PvdA, VVD en GROENNOF - tsjinnen nei it ynterpellaasjedebat in saneamde moasje frjemd yn. Yn dizze moasje ropt men it kolleezje op om de ferkeap fan it gemeentehûs Kollum foarearst út te stellen om de ried in totaalplan foar te lizzen foar de ferkeap fan it gemeentehûs en it ferpleatsen fan de gemeentewerf en de takomst fan in loketfunksje yn Kollum. Dêrneist wolle de partijen in 'goed' bidbook en moat elkenien dy't belangstelling hat fan deselde ynformaasje foarsjoen wurde.

Gjin beheiningen

Dêrneist wol de gemeenteried dat by tuskentiidske ferhier fan in part fan it gemeentehûs, dit net in negative ynfloed ha mei op de priis by takomstige ferkeap fan it pân. Ek ropt de ried it kolleezje op om gebrûk te meitsjen fan de ekspertize fan in ekstern bedriuw, om it gebou te ferkeapjen. Ta beslút moatte der gjin beheiningen oplein wurde by de ferkeap, in wenfunksje moat dus ek mooglik wêze.