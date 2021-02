Jillert Anema: "Ik ha in soad respekt foar de fakman Sven Kramer"

Mei coach Jillert Anema en sprinter Jesper Hospes behannelje we alle ôfstannen. Foar elke ôfstân foarsizze de manlju de winner. "Op de 500 meter wint Femke Kok", sa seit Hospes. "Dat tink ik ek", ferfolget Anema. "Femke ha we noch besocht yn ús team te krijen. Se is echt in bysûndere rydster." Hospes: "It is spitich dat se net ek de 1.000 meter ride mei. Oer in pear jier is se ek allround sa goed, dat se eltsenien ferslacht." Anema: "Se moatte allinnich wol foarsichtich mei har omgean."

Oer de 5000 meter by de manlju twivelje se. "Roest is goed, mar lit it op beslissende mominten noch wolris lizze", sa seit Anema. "Dus Roest moat minder ride en Kramer en Bergsma moatte better ride." Anema sjocht Nils van der Poel as gefaarlike outsider. Roest ried twa wiken lyn noch in baanrekôr yn Thialf fan 6.05,14. "Mar as je sa as Van der Poel al 6.08 ride kinne, dan kinne je Roest dus ferslaan. En as Bergsma de perfekte rit rydt, dan rydt hy ek 6.08."

Trije kear Sven Kramer opstelle

Oer de ploege-efterfolging binne Anema en Hospes it net iens. Hospes: "Ik tink Noarwegen." Anema gokt op Nederlân. Foaral omdat hy Sven Kramer de bêste ploege-efterfolgingsrider fan de wrâld fynt. "As ik de ploech gearstalle mocht, dan stelde ik Sven Kramer op en soe ik him freegje mei wa't hy ride soe. Eins soe ik trije kear Sven Kramer opstelle wolle en mear net."