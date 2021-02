Stichting Reddevloot smyt rêdingsboei nei brune float yn Harns

"Nog geen cent gezien"

Yn augustus kaam it kabinet mei in needfûns foar de histoaryske skippen. Der waard 15 miljoen euro reservearre. "Maar we hebben nog geen cent gezien", seit Scheffer. "Daar wordt nog steeds over gesproken. Het was vrij snel duidelijk wat de Nederlandse bruine vloot met 250 schepen zou krijgen, maar er kwamen steeds meer gegadigden die zich meldden voor deze pot geld. Gevolg is dat Den Haag nog niet klaar is met welke schepen ze nou precies bedoelen voor dat noodfonds."