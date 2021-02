Groenewoud, Bergsma en Stroetinga ride massastart op WK; Anema coacht

Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud binne selektearre foar it wrâldkampioenskip ôfstannen yn Thialf op It Hearrenfean. Bûnscoach Jan Coopmans hat de trije oanwiisd foar it ûnderdiel massastart. Groenewoud rydt mei Irene Schouten. Coopmans is der nije wike net by, omdat syn frou yn it sikehûs leit. De coaching op it WK wurdt oernaam troch Jillert Anema.