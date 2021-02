Lêste wike jannewaris measte stjergefallen yn ferpleechtehuzen

As wy de wike sjogge nei in oandiel fan de besmettingen yn de ferpleechhuzen fergelike mei it totaal yn Fryslân dan sjogge we dat yn novimber ferline jier en yn de lêste wike fan jannewaris der in flinke pyk west hat yn it tal besmettingen. It giet beide kearen om mear as 20 persint fan it tal besmettings. Yn novimber wie dat sels 27 persint.