Fryske bedriuwen faak te lyts foar lanlike coronastipe, FNP wol dat provinsje yn aksje komt

De middelgrutte en lytsere bedriuwen hawwe wol bot lêst fan de krisis. Neffens de FNP hat de provinsje de lêste tsien jier trijehûndert miljoen euro ynvestearre yn de sektor midden- en lytsbedriuw. It soe skande wêze as it foar in soad bedriuwen om 'e nocht west hat. De FNP freget Deputearre Steaten om op te kommen foar sokke Fryske bedriuwen dy't yn de problemen sitte.

Frysk coronapakket

De partij wol fierders dat ek it eigen Fryske coronahelppakket hifke wurdt. "Wat hawwe ûndernimmers yn de hoareka oan in baristatraining of oan in kursus enerzjybesparring as se net ynvestearje kinne en de jildstream opdrûget? Wat kinne Deputearre Steaten dwaan om regelingen better oanslute te litten op it lytsskalige MKB?" De FNP wol graach in evaluaasje sjen fan de besteande provinsjale coronaregelingen foar it bedriuwslibben.