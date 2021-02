MCL oer wachttiden operaasjes: "We zitten in het oog van de storm"

"We denken dat we nu in het oog van de storm zitten", fertelt Tammo Brouwer, dy't de operaasjekapasiteit fan it sikehûs oersjocht. Hy hat it oer de coronabesmettingen dy't weromrinne. Yn it sikehûs lizze dêrom minder covidpasjinten en is der op dit stuit mear romte foar operaasjes.

Mar it moat wol gau, want ein febrewaris wurdt wer in nije weach ferwachte troch de Britske fariant fan it coronafirus. Brouwer is him hjir ek hiel bot fan bewust.