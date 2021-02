PietCast #27: "1979 wurdt it net, dochs Piet?"

Nije wike iis! Mar mei al dy snie en wyn earst wurdt it miskien wol bobbeltsjesiis. Piet Paulusma leit út dat it in útsûnderlike en bysûndere sitewaasje is en yn dizze podcast giet it oer alle aspekten fan dy kommende winterwike. Harkje wer nij in lyts kertier legedruk waarpraat op ynternet yn de PietCast. Mei fansels ús waarman Piet Paulusma en presintator Wim Brons.