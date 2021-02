Man (22) út It Hearrenfean oppakt foar rellen Museumplein Amsterdam

De plysje hat in man út It Hearrenfean oanhâlden omdat er yn jannewaris belutsen west hawwe soe by rellen op it Museumplein yn Amsterdam. De plysje kaam de man op it spoar neidat yntern bylden fan de rellen ferspraat wiene. Dêr waard de fertochte op werkend. De man is tongersdei foarlaat oan de rjochter-kommissaris.