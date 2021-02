Fjirtjin bewenners ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum ferstoarn troch coronafirus

Yn ferpleechhûs Berchhiem yn Burgum binne yntusken fjirtjin bewenners ferstoarn oan de gefolgen fan in besmetting mei it coronafirus. Op ien ôfdieling giet it om sân fan de njoggen bewenners. Yn totaal binne no 46 bewenners en 40 meiwurkers posityf test op it firus.