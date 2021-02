Coronastjerte ûnder bewenners Berchhiem yn Burgum soarget foar leechte en fertriet

Yn fergeliking mei moandei binne der tsien bewenners mei in besmetting mear. Fan de fjouwerhûndert personielsleden dy't test binne, is by acht in coronabesmetting fêststeld. Dat liket miskien net in soad, mar it oantal falt altyd ôf, seit Nuijens. "Elke coronabesmetting is er echt één te veel."

Yntusken is der úteinset mei de faksinaasje fan de bewenners, mar Nuijens hat noed oer it faksinaasjebeleid foar de meiwurkers. "In Fryslân is het zo dat de helft van de medewerkers in de ouderenzorg zich op dit moment niet kan melden voor vaccinatie. Ze zijn nog niet aan de beurt. En vaccineren, vaccineren, vaccineren, dat is echt de oplossing voor het terugdringen van dit hele klotevirus."