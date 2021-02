Omrop TIP: Nei de legindaryske strafskoppen fan de fuotballers, is it no oan de kuorballers

Fan sneon 6 febrewaris ôf stride de Fryske 'ploegen' út de 3e A- en B-kompetysje om de bokaal. De opdracht is ien dy't eltse spiler aardich ûnder de knibbel hat: de bal troch de koer goaie op in ôfstân fan sa'n 6 meter. Fansels is ús koer op de goeie hichte ôfsteld. No kin net it hiele team yn aksje komme, dus sil de topskoarder of de meast technyske spiler fan it team harren ploech fertsjinwurdigje. En... Nei de manlju by it penaltysjitten is it no tiid foar de froulju. Sy sille dizze kompetysje oangean.