Jan de Groot sliept fan de pine sûnt septimber yn de stoel

Sa lang as it noch wat wol, giet er alle dagen in blokje mei de hûn om. Dat giet dan hiel stadich efter de rollator. Stap foar stap. En dan is er bliid dat er wer thús is. Sûnt ferline wike kin er ek dat net mear. De wrâld wurdt alle dagen lytser en de pine grutter. Mar hy set troch, want sa sit hy yn mekoar.

Ferskate kearen hat hy al mei it sikehûs en de hûsdokter belle. Mar it jout neat, seit De Groot. Se kinne him net helpe. Hy begrypt it earne ek wol, mar hy wol sa graach in ljochtpuntsje.