Ofslútdyk freedtenacht ticht fanwege reparaasje froastskea

De Ofslútdyk is fan freedtejûn 21.00 oere oant sneontemoarn 9.00 oere ôfsletten yn ferbân mei wurksumens. Rykswettersteat reparearret dan skea oan it asfalt ûntstien troch froast. It ferkear wurdt omlaat fia de A6 en de Houtribdijk.